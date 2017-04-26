Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
C/ del Carmen, 18
Albergue de Pamplona
Disponible sin conexión
6910
C/ del Carmen, 18
Pamplona
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Valentín Rodrigo y Natalia Epalza
Observaciones: Acuerdo con el Aquavox San Agustín (piscina, spa, etc) Entrada de 9 euros para personas alojadas en el albergue. También descuentos en la tienda de bicicletas Bigarren Eskua para los bicigrinos alojados.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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