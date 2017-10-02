Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Ou Cebreiro
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Albergue de Ou Cebreiro
Dispoñible sen conexión
6000
Ou Cebreiro
Ou Cebreiro (Lugo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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