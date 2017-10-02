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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue de O Cebreiro

Disponible sin conexión
697
382
12 albergue de o cebreiro

O Cebreiro
O Cebreiro (Lugo)

Carece de teléfono de información al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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