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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg d'O Cebreiro

Disponible sense connexió
599
0
12 albergue de o cebreiro

O Cebreiro
O Cebreiro (Lugo)

Manca de telèfon d'informació al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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