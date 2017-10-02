Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
O Cebreiro
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Alberg d'O Cebreiro
Disponible sense connexió
5990
O Cebreiro
O Cebreiro (Lugo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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