Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

O Cebreiroko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
599
0
12 albergue de o cebreiro

O Cebreiro
O Cebreiro (Lugo)

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek O Cebreiroko aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!