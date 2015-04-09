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Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos

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Albergue de Olmos de Atapuerca 'A Golondrina'

Dispoñible sen conexión
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Albergue la golondrina

C/ A Igrexa
Olmos de Atapuerca (Burgos)

649 157 547

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: A Xunta Administrativa de Olmos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Rústica Servizos Culturais e Ambientais

Persoa encargada de atender o albergue: Eva Juarros e Diego Santamaría

Observacións: O albergue funcionará tamén como aula da natureza e nel impartiranse cursos de formación ambiental, especialmente de horticultura ecolóxica e ornitolóxica. O patio contará cun pequeno horto ecolóxico. Tamén se ofrecerán paseos interpretativos guiados polas lagoas de Atapuerca e pola contorna do albergue.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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