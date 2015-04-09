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'La Golondrina' Olmos de Atapuercako aterpetxea
Eliza kalea
Atapuercako zumarrak (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Zumosko Administrazio Batzarra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Landalurra Kultur eta Ingurumen Zerbitzuak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eva Juarros eta Diego Santamaría
Oharrak: Aterpetxeak naturako gela gisa ere jardungo du eta bertan ingurumenari buruzko prestakuntza ikastaroak emanen dira, bereziki baratzezaintza ekologikoari eta ornitologikoari buruzkoak. Patioak baratze ekologiko txiki bat izanen du. Interpretazio ibilaldiak ere eskainiko dira, Atapuercako urmaeletan eta aterpetxearen inguruan.
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