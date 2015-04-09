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Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

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'La Golondrina' Olmos de Atapuercako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue la golondrina

Eliza kalea
Atapuercako zumarrak (Burgos)

649 157 547

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Zumosko Administrazio Batzarra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Landalurra Kultur eta Ingurumen Zerbitzuak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eva Juarros eta Diego Santamaría

Oharrak: Aterpetxeak naturako gela gisa ere jardungo du eta bertan ingurumenari buruzko prestakuntza ikastaroak emanen dira, bereziki baratzezaintza ekologikoari eta ornitologikoari buruzkoak. Patioak baratze ekologiko txiki bat izanen du. Interpretazio ibilaldiak ere eskainiko dira, Atapuercako urmaeletan eta aterpetxearen inguruan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
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