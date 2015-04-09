Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ La Iglesia
Albergue de Olmos de Atapuerca 'La Golondrina'
Disponible sin conexión
523
C/ La Iglesia
Olmos de Atapuerca (Burgos)
Propiedad del albergue: La Junta Administrativa de Olmos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Rústica Servicios Culturales y Ambientales
Persona encargada de atender el albergue: Eva Juarros y Diego Santamaría
Observaciones: El albergue funcionará también como aula de la naturaleza y en él se impartirán cursos de formación ambiental, especialmente de horticultura ecológica y ornitológica. El patio contará con un pequeño huerto ecológico. También se ofrecerán paseos interpretativos guiados por las lagunas de Atapuerca y por el entorno del albergue.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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