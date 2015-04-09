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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Albergue de Olmos de Atapuerca 'La Golondrina'

Disponible sin conexión
5
23
Albergue la golondrina

C/ La Iglesia
Olmos de Atapuerca (Burgos)

649 157 547

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: La Junta Administrativa de Olmos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Rústica Servicios Culturales y Ambientales

Persona encargada de atender el albergue: Eva Juarros y Diego Santamaría

Observaciones: El albergue funcionará también como aula de la naturaleza y en él se impartirán cursos de formación ambiental, especialmente de horticultura ecológica y ornitológica. El patio contará con un pequeño huerto ecológico. También se ofrecerán paseos interpretativos guiados por las lagunas de Atapuerca y por el entorno del albergue.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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