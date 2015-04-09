Albergue de Olmos de Atapuerca 'La Golondrina'

Propiedad del albergue: La Junta Administrativa de Olmos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Rústica Servicios Culturales y Ambientales

Persona encargada de atender el albergue: Eva Juarros y Diego Santamaría

Observaciones: El albergue funcionará también como aula de la naturaleza y en él se impartirán cursos de formación ambiental, especialmente de horticultura ecológica y ornitológica. El patio contará con un pequeño huerto ecológico. También se ofrecerán paseos interpretativos guiados por las lagunas de Atapuerca y por el entorno del albergue.