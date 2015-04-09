Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg d'Olmos d'Atapuerca 'L'Oreneta'
C/ L'Església
Olmos d'Atapuerca (Burgos)
Propietat de l'alberg: La Junta Administrativa d'Olmos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Rústica Serveis Culturals i Ambientals
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eva Juarros i Diego Santamaría
Observacions: L'alberg funcionarà també com a aula de la naturalesa i en ell s'impartiran cursos de formació ambiental, especialment d'horticultura ecològica i ornitològica. El pati comptarà amb un petit hort ecològic. També s'oferiran passejos interpretatius guiats per les llacunes d'Atapuerca i per l'entorn de l'alberg.
Camí Francès
Etapa d'Agés a Burgos
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots