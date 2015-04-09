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Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos

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Alberg d'Olmos d'Atapuerca 'L'Oreneta'

Disponible sense connexió
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Albergue la golondrina

C/ L'Església
Olmos d'Atapuerca (Burgos)

649 157 547

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: La Junta Administrativa d'Olmos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Rústica Serveis Culturals i Ambientals

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eva Juarros i Diego Santamaría

Observacions: L'alberg funcionarà també com a aula de la naturalesa i en ell s'impartiran cursos de formació ambiental, especialment d'horticultura ecològica i ornitològica. El pati comptarà amb un petit hort ecològic. També s'oferiran passejos interpretatius guiats per les llacunes d'Atapuerca i per l'entorn de l'alberg.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Agés a Burgos Etapa 12

Etapa d'Agés a Burgos

km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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