Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
Patrocinio, s/n. Está situado a 600 metros á saída de Negreira, no camiño cara a Olveiroa
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Albergue de Negreira
Dispoñible sen conexión
2850
Patrocinio, s/n. Está situado a 600 metros á saída de Negreira, no camiño cara a Olveiroa
Negreira (A Coruña)
Propiedade do albergue: Concello de Negreira / Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Negreira / Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Charo e Paula
Observacións:
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
km 21,0
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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