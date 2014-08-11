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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

Albergue de Negreira

Disponible sin conexión
359
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Albergue de negreira

Patrocinio, s/n. Está situado a 600 metros a la salida de Negreira, en el camino hacia Olveiroa
Negreira (A Coruña)

664 081 498

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Concello de Negreira / Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Negreira / Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Charo y Paula

Observaciones:

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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