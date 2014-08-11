Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
Patrocinio, s/n. Está situado a 600 metros a la salida de Negreira, en el camino hacia Olveiroa
Albergue de Negreira
Disponible sin conexión
35938
Patrocinio, s/n. Está situado a 600 metros a la salida de Negreira, en el camino hacia Olveiroa
Negreira (A Coruña)
Propiedad del albergue: Concello de Negreira / Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Negreira / Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Charo y Paula
Observaciones:
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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