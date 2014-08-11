Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa
Babesletza, zk.g. 600 metrora dago, Negreirako irteeran, Olveirorako bidean.
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Negreirako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2850
Babesletza, zk.g. 600 metrora dago, Negreirako irteeran, Olveirorako bidean.
Negreira (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Negreirako Concello / Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Negreirako Concello / Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Charo eta Paula
Oharrak:
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 1
Santiagotik Negreirako etapa
km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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