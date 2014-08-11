Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira
Patrocini, s/n. Està situat a 600 metres a la sortida de Negreira, en el camí cap a Olveiroa
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Alberg de Negreira
Disponible sense connexió
2860
Patrocini, s/n. Està situat a 600 metres a la sortida de Negreira, en el camí cap a Olveiroa
Negreira (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Concello de Negreira / Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Negreira / Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Charo i Paula
Observacions:
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira
km 21,0
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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