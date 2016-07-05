Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
Estrada Santa
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Albergue de Murias de Rechivaldo
Dispoñible sen conexión
3930
Estrada Santa
Colomba Murias de Rechivaldo (León)
Propiedade do albergue: Xunta Veciñal de Murias
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Murias
Persoa encargada de atender o albergue: Pedro
Observacións: Habilitado nas antigas escolas de Murias de Rechivaldo.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
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