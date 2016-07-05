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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue de Murias de Rechivaldo

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01 albergue de murias de rechivaldo

Estrada Santa
Colomba Murias de Rechivaldo (León)

638 433 716 (Hospitalero), 669 067 433 (Xunta Veciñal)

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta Veciñal de Murias

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Murias

Persoa encargada de atender o albergue: Pedro

Observacións: Habilitado nas antigas escolas de Murias de Rechivaldo.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
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