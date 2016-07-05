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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue de Murias de Rechivaldo

Disponible sin conexión
404
33
01 albergue de murias de rechivaldo

Carretera Santa Colomba
Murias de Rechivaldo (León)

638 433 716 (Hospitalero), 669 067 433 (Junta Vecinal)

Web / Link

Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Murias

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Murias

Persona encargada de atender el albergue: Pedro

Observaciones: Habilitado en las antiguas escuelas de Murias de Rechivaldo.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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