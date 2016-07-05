Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
Carretera Santa Colomba
Albergue de Murias de Rechivaldo
Disponible sin conexión
40433
Carretera Santa Colomba
Murias de Rechivaldo (León)
Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Murias
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Murias
Persona encargada de atender el albergue: Pedro
Observaciones: Habilitado en las antiguas escuelas de Murias de Rechivaldo.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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