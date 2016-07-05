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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Murias de Rechivaldo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
394
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01 albergue de murias de rechivaldo

Santa Colomba errepidea
Rechivaldoko Muriak (Leon)

638433716 (Ertzainetxea), 669 067 433 (Auzo-batzarra)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Murietako Auzo Batzordea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Murietako Auzo Batzordea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petri

Oharrak: Murias de Rechivalderen eskola zaharretan girotua.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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