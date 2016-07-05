Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Santa Colomba errepidea
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Murias de Rechivaldo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3940
Santa Colomba errepidea
Rechivaldoko Muriak (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Murietako Auzo Batzordea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Murietako Auzo Batzordea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petri
Oharrak: Murias de Rechivalderen eskola zaharretan girotua.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
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