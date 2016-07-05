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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg de Murias de Rechivaldo

Disponible sense connexió
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01 albergue de murias de rechivaldo

Carretera Santa Colomba
Murias de Rechivaldo (León)

638 433 716 (Hospitalero), 669 067 433 (Junta Veïnal)

Web / Link

Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Murias

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Murias

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro

Observacions: Habilitat a les antigues escoles de Murias de Rechivaldo.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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