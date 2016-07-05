Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón
Carretera Santa Colomba
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Alberg de Murias de Rechivaldo
Disponible sense connexió
3940
Carretera Santa Colomba
Murias de Rechivaldo (León)
Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Murias
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Murias
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro
Observacions: Habilitat a les antigues escoles de Murias de Rechivaldo.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa d'Astorga a Foncebadón
km 25,9
Temps
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