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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Igualada á Panadella

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Albergue de Mocidade Sant Jaume

Dispoñible sen conexión
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Albergue sant jaume

Plaça da Font, 3. 08700
Jorba (Barcelona)

93 809 41 01 (Parroquia), 93 809 40 00 (Concello).

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Bispado de Vic

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Bispado de Vic

Persoa encargada de atender o albergue: D. Enric García

Observacións: Teñen credenciais. Hai bendición do peregrino antes de cear na capela de Sant Jaume que se atopa xunto ao albergue. As camas teñen funda de almofada, sabas e mantas.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Igualada á Panadella Etapa 2

Etapa de Igualada á Panadella

km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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