Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Igualada á Panadella
Plaça da Font, 3. 08700
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Albergue de Mocidade Sant Jaume
Dispoñible sen conexión
3980
Plaça da Font, 3. 08700
Jorba (Barcelona)
Propiedade do albergue: Bispado de Vic
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Bispado de Vic
Persoa encargada de atender o albergue: D. Enric García
Observacións: Teñen credenciais. Hai bendición do peregrino antes de cear na capela de Sant Jaume que se atopa xunto ao albergue. As camas teñen funda de almofada, sabas e mantas.
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 2
Etapa de Igualada á Panadella
km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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