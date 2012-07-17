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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Igualada a La Panadella

Albergue de Juventud Sant Jaume

Disponible sin conexión
410
13
Albergue sant jaume

Plaça de la Font, 3. 08700
Jorba (Barcelona)

93 809 41 01 (Parroquia), 93 809 40 00 (Ayuntamiento).

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Obispado de Vic

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Obispado de Vic

Persona encargada de atender el albergue: D. Enric García

Observaciones: Tienen credenciales. Hay bendición del peregrino antes de cenar en la capilla de Sant Jaume que se encuentra junto al albergue. Las camas tienen funda de almohada, sábanas y mantas.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Igualada a La Panadella Etapa 2

Etapa de Igualada a La Panadella

km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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