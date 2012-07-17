Albergue de Juventud Sant Jaume

Propiedad del albergue: Obispado de Vic

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Obispado de Vic

Persona encargada de atender el albergue: D. Enric García

Observaciones: Tienen credenciales. Hay bendición del peregrino antes de cenar en la capilla de Sant Jaume que se encuentra junto al albergue. Las camas tienen funda de almohada, sábanas y mantas.