Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Igualada a La Panadella
Plaça de la Font, 3. 08700
Albergue de Juventud Sant Jaume
Disponible sin conexión
41013
Plaça de la Font, 3. 08700
Jorba (Barcelona)
Propiedad del albergue: Obispado de Vic
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Obispado de Vic
Persona encargada de atender el albergue: D. Enric García
Observaciones: Tienen credenciales. Hay bendición del peregrino antes de cenar en la capilla de Sant Jaume que se encuentra junto al albergue. Las camas tienen funda de almohada, sábanas y mantas.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 2
Etapa de Igualada a La Panadella
km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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