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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa d'Igualada a la Panadella

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Alberg de Joventut Sant

Disponible sense connexió
406
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Albergue sant jaume

Plaça de la Font, 3. 08700
Jorba (Barcelona)

93 809 41 01 (Parròquia), 93 809 40 00 (Ajuntament).

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Bisbat de Vic

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Bisbat de Vic

Persona encarregada d’atendre l'alberg: D. Enric García

Observacions: Tenen credencials. Hi ha benedicció del pelegrí abans per a sopar en la capella de Sant Jaume que es troba al costat de l'alberg. Els llits tenen funda de coixí, llençols i mantes.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa d'Igualada a la Panadella Etapa 2

Etapa d'Igualada a la Panadella

km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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