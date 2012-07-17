Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa d'Igualada a la Panadella
Plaça de la Font, 3. 08700
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Alberg de Joventut Sant
Disponible sense connexió
4060
Plaça de la Font, 3. 08700
Jorba (Barcelona)
Propietat de l'alberg: Bisbat de Vic
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Bisbat de Vic
Persona encarregada d’atendre l'alberg: D. Enric García
Observacions: Tenen credencials. Hi ha benedicció del pelegrí abans per a sopar en la capella de Sant Jaume que es troba al costat de l'alberg. Els llits tenen funda de coixí, llençols i mantes.
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 2
Etapa d'Igualada a la Panadella
km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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