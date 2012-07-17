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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Igualada La Panadellaren etapa

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Sant Jaume Gazteria Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
398
0
Albergue sant jaume

Plaça de la Font, 3. 08700
Jorba (Bartzelona)

93809 41 01 (Parrokia), 93809, 4000 (Udaletxea).

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Vic-eko Apezpikutza

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Vic-eko Apezpikutza

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: D. Enric García

Oharrak: Egiaztagiriak dituzte. San Jaume kaperan, aterpetxearen ondoan, erromesaren bedeinkapena dago. Oheek burko-azala, maindireak eta mantak dituzte.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Igualada La Panadellaren etapa Etapa 2

Igualada La Panadellaren etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Sant Jaume Gazteria Aterpetxea

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