Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Igualada La Panadellaren etapa
Plaça de la Font, 3. 08700
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Sant Jaume Gazteria Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3980
Plaça de la Font, 3. 08700
Jorba (Bartzelona)
Aterpetxearen jabegoa: Vic-eko Apezpikutza
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Vic-eko Apezpikutza
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: D. Enric García
Oharrak: Egiaztagiriak dituzte. San Jaume kaperan, aterpetxearen ondoan, erromesaren bedeinkapena dago. Oheek burko-azala, maindireak eta mantak dituzte.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 2
Igualada La Panadellaren etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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