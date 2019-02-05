Camiño do Norte Etapa de Deba a Markina-Xemein
Rúa da Carmen, 5. Acceso pola rúa Frai Bartolomeu
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Albergue de Markina
Dispoñible sen conexión
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Rúa da Carmen, 5. Acceso pola rúa Frai Bartolomeu
Markina
609 031 526 (Juan José Mateu, da Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia)
Propiedade do albergue: Pais Carmelitas
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Pais Carmelitas
Persoa encargada de atender o albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia
Observacións: Dispoñen de credenciais.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 4
Etapa de Deba a Markina-Xemein
km 24,3
Tempo 06H 15’
Dificultade alta
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