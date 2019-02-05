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Camiño do Norte Etapa de Deba a Markina-Xemein

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Albergue de Markina

Dispoñible sen conexión
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Albergue markina

Rúa da Carmen, 5. Acceso pola rúa Frai Bartolomeu
Markina

609 031 526 (Juan José Mateu, da Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Pais Carmelitas

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Pais Carmelitas

Persoa encargada de atender o albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia

Observacións: Dispoñen de credenciais.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Deba a Markina-Xemein Etapa 4

Etapa de Deba a Markina-Xemein

km 24,3
Tempo 06H 15’
Dificultade alta
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