Iparraldeko Bidea Debatik Markina-Xemeinerako etapa
Carmen kalea, 5. Frai Bartolomé kaletik sartzea
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Markinako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
270
Carmen kalea, 5. Frai Bartolomé kaletik sartzea
Markina
609 031 526 (Juan José Mateu, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitale Boluntarioen Taldekoa)
Aterpetxearen jabegoa: Karmeldar gurasoak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Karmeldar gurasoak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bizkaiko Santiago Bideko Borondatezko Ospitaleroen Elkartea
Oharrak: Egiaztagiriak dituzte.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 4
Debatik Markina-Xemeinerako etapa
km 24,3
Denbora 06H 15’
Zailtasuna HANDIA
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