Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Debatik Markina-Xemeinerako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Markinako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
27
0
Albergue markina

Carmen kalea, 5. Frai Bartolomé kaletik sartzea
Markina

609 031 526 (Juan José Mateu, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitale Boluntarioen Taldekoa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Karmeldar gurasoak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Karmeldar gurasoak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bizkaiko Santiago Bideko Borondatezko Ospitaleroen Elkartea

Oharrak: Egiaztagiriak dituzte.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Debatik Markina-Xemeinerako etapa Etapa 4

Debatik Markina-Xemeinerako etapa

km 24,3
Denbora 06H 15’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Markinako aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!