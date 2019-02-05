Camí del Nord Etapa de Deba a Markina-Xemein
Calli del Carmen, 5. Accés pel carrer Frai Bartolomé
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Alberg de Markina
Disponible sense connexió
270
Calli del Carmen, 5. Accés pel carrer Frai Bartolomé
Markina
609 031 526 (Juan José Mateu, de l'Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia)
Propietat de l'alberg: Pares Carmelites
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Pares Carmelites
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia
Observacions: Disposen de credencials.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 4
Etapa de Deba a Markina-Xemein
km 24,3
Temps 06H 15’
Dificultat alta
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