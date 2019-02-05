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Camí del Nord Etapa de Deba a Markina-Xemein

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Alberg de Markina

Disponible sense connexió
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Albergue markina

Calli del Carmen, 5. Accés pel carrer Frai Bartolomé
Markina

609 031 526 (Juan José Mateu, de l'Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Pares Carmelites

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Pares Carmelites

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia

Observacions: Disposen de credencials.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Deba a Markina-Xemein Etapa 4

Etapa de Deba a Markina-Xemein

km 24,3
Temps 06H 15’
Dificultat alta
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