Camino del Norte Etapa de Deba a Markina-Xemein
Calle del Carmen, 5. Acceso por la calle Frai Bartolomé
Albergue de Markina
Disponible sin conexión
11746
Calle del Carmen, 5. Acceso por la calle Frai Bartolomé
Markina
609 031 526 (Juan José Mateu, de la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia)
Propiedad del albergue: Padres Carmelitas
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Padres Carmelitas
Persona encargada de atender el albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia
Observaciones: Disponen de credenciales.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 4
Etapa de Deba a Markina-Xemein
km 24,3
Tiempo 06H 15’
Dificultad Alta
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