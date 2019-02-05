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Camino del Norte Etapa de Deba a Markina-Xemein

Albergue de Markina

Disponible sin conexión
117
46
Albergue markina

Calle del Carmen, 5. Acceso por la calle Frai Bartolomé
Markina

609 031 526 (Juan José Mateu, de la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Padres Carmelitas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Padres Carmelitas

Persona encargada de atender el albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia

Observaciones: Disponen de credenciales.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Deba a Markina-Xemein Etapa 4

Etapa de Deba a Markina-Xemein

km 24,3
Tiempo 06H 15’
Dificultad Alta
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