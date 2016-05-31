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Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León

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Albergue de Mansilla de las Mulas

Dispoñible sen conexión
431
0
02 albergue de mansilla de las mulas

C/ da Ponte, 5
Mansilla de las Mulas (León)

987 31 18 00 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Peregrino de Mansilla

Persoa encargada de atender o albergue: Laura Barredo

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa del Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa del Burgo Ranero a León

km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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