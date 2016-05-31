Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León
C/ da Ponte, 5
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Albergue de Mansilla de las Mulas
Dispoñible sen conexión
4310
C/ da Ponte, 5
Mansilla de las Mulas (León)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Peregrino de Mansilla
Persoa encargada de atender o albergue: Laura Barredo
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burgo Ranero a León
km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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