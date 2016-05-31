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Camí Francès Etapa del Burg Ranero a Lleó

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Alberg de Mansilla de les Mules

Disponible sense connexió
433
0
02 albergue de mansilla de las mulas

C/ del Puente, 5
Mansilla de les Mules (León)

987 31 18 00 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Pelegrí de Mansilla

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Laura Barredo

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa del Burg Ranero a Lleó Etapa 18

Etapa del Burg Ranero a Lleó

km 37,1
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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