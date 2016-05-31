Camí Francès Etapa del Burg Ranero a Lleó
C/ del Puente, 5
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Alberg de Mansilla de les Mules
Disponible sense connexió
4330
C/ del Puente, 5
Mansilla de les Mules (León)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Pelegrí de Mansilla
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Laura Barredo
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burg Ranero a Lleó
km 37,1
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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