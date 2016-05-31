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Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa

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Mansilla de las Mulas-eko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
432
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02 albergue de mansilla de las mulas

Zubiko kalea, 5
Mandas de las Mulas (Leon)

987 31 18 00 (Udaletxea)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mansillako Erromesaren Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Laura Barredo

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgelutik Raneron arteko etapa Etapa 18

Burgelutik Raneron arteko etapa

km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Mansilla de las Mulas-eko aterpetxea

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