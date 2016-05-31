Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa
Zubiko kalea, 5
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Mansilla de las Mulas-eko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4320
Zubiko kalea, 5
Mandas de las Mulas (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mansillako Erromesaren Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Laura Barredo
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 18
Burgelutik Raneron arteko etapa
km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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