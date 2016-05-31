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Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Albergue de Mansilla de las Mulas

Disponible sin conexión
465
155
02 albergue de mansilla de las mulas

C/ del Puente, 5
Mansilla de las Mulas (León)

987 31 18 00 (Ayuntamiento)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Peregrino de Mansilla

Persona encargada de atender el albergue: Laura Barredo

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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