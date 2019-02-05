Camiño do Norte Etapa de Gernika a Lezama
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Albergue de Lezama (Centro cívico Uribarri Topalekua)
Dispoñible sen conexión
1730
Propiedade do albergue: Concello de Lezama
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Lezama
Persoa encargada de atender o albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia
Observacións: Dispoñen de credenciais.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 6
Etapa de Gernika a Lezama
km 21,8
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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