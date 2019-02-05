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Camiño do Norte Etapa de Gernika a Lezama

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Albergue de Lezama (Centro cívico Uribarri Topalekua)

Dispoñible sen conexión
173
0
Albergue lezama

C/ Garaiotza, 133 E
Lezama

609 031 526 (Juan José Mateu, da Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Lezama

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Lezama

Persoa encargada de atender o albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia

Observacións: Dispoñen de credenciais.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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