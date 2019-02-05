Camino del Norte Etapa de Gernika a Lezama
Albergue de Lezama (Centro cívico Uribarri Topalekua)
Disponible sin conexión
20342
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lezama
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lezama
Persona encargada de atender el albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia
Observaciones: Disponen de credenciales.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 6
Etapa de Gernika a Lezama
km 21,8
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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