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Camino del Norte Etapa de Gernika a Lezama

Albergue de Lezama (Centro cívico Uribarri Topalekua)

Disponible sin conexión
203
42
Albergue lezama

C/ Garaiotza, 133 E
Lezama

609 031 526 (Juan José Mateu, de la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lezama

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lezama

Persona encargada de atender el albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia

Observaciones: Disponen de credenciales.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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