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Iparraldeko Bidea Gernikatik Lezamara

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Lezamako aterpetxea (Uribarri Topalekua auzo etxea)

Konexiorik gabe erabilgarri
173
0
Albergue lezama

Garaiotza kalea 133 E
Lezama

609 031 526 (Juan José Mateu, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitale Boluntarioen Taldekoa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Lezamako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lezamako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bizkaiko Santiago Bideko Borondatezko Ospitaleroen Elkartea

Oharrak: Egiaztagiriak dituzte.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Gernikatik Lezamara Etapa 6

Gernikatik Lezamara

km 21,8
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Lezamako aterpetxea (Uribarri Topalekua auzo etxea)

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