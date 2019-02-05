Iparraldeko Bidea Gernikatik Lezamara
Garaiotza kalea 133 E
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Lezamako aterpetxea (Uribarri Topalekua auzo etxea)
Konexiorik gabe erabilgarri
1730
Garaiotza kalea 133 E
Lezama
609 031 526 (Juan José Mateu, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitale Boluntarioen Taldekoa)
Aterpetxearen jabegoa: Lezamako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lezamako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bizkaiko Santiago Bideko Borondatezko Ospitaleroen Elkartea
Oharrak: Egiaztagiriak dituzte.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak