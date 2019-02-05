Camí del Nord Etapa de Guernica a Lezama
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Alberg de Lezama (Centre cívic Uribarri Topalekua)
Disponible sense connexió
1730
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Lezama
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Lezama
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia
Observacions: Disposen de credencials.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 6
Etapa de Guernica a Lezama
km 21,8
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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