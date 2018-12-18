Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
C/ San Nicolás (Edificio Concello)
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Larrasoaña
Dispoñible sen conexión
2000
C/ San Nicolás (Edificio Concello)
Larrasoaña (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Larrasoaña
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Larrasoaña
Persoa encargada de atender o albergue: Argiloa Mangado
Observacións: Serven almorzos (3 euros).
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo