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Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Albergue de Larrasoaña

Dispoñible sen conexión
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01 albergue de larrasoana

C/ San Nicolás (Edificio Concello)
Larrasoaña (Navarra)

626 718 417

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello de Larrasoaña

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Larrasoaña

Persoa encargada de atender o albergue: Argiloa Mangado

Observacións: Serven almorzos (3 euros).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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