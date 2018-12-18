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Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue de Larrasoaña

Disponible sin conexión
217
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01 albergue de larrasoana

C/ San Nicolás (Edificio Concejo)
Larrasoaña (Navarra)

626 718 417

[email protected]

Propiedad del albergue: Concejo de Larrasoaña

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Larrasoaña

Persona encargada de atender el albergue: Argiloa Mangado

Observaciones: Sirven desayunos (3 euros).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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