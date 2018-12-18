Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
C/ San Nicolás (Edificio Concejo)
Albergue de Larrasoaña
Disponible sin conexión
217221
C/ San Nicolás (Edificio Concejo)
Larrasoaña (Navarra)
Propiedad del albergue: Concejo de Larrasoaña
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Larrasoaña
Persona encargada de atender el albergue: Argiloa Mangado
Observaciones: Sirven desayunos (3 euros).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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