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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Larrasoañako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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01 albergue de larrasoana

San Nikolas kalea (Kontzeju eraikina)
Larrasoaña (Nafarroa)

626718417

alberguueloañ[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Larrasoañako Kontzejua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Larrasoañako Kontzejua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Argia Mangado

Oharrak: Gosariak dira (3 euro).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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