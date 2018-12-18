Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
San Nikolas kalea (Kontzeju eraikina)
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Larrasoañako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2010
San Nikolas kalea (Kontzeju eraikina)
Larrasoaña (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Larrasoañako Kontzejua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Larrasoañako Kontzejua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Argia Mangado
Oharrak: Gosariak dira (3 euro).
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak