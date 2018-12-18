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Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Alberg de Larrasoaña

Disponible sense connexió
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01 albergue de larrasoana

C/ Sant Nicolás (Edifici Concejo)
Larrasoaña (Navarra)

626 718 417

[email protected]

Propietat de l'alberg: Concejo de Larrasoaña

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concejo de Larrasoaña

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Argiloa Pispat

Observacions: Serveixen desdejunis (3 euros).

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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