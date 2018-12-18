Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
C/ Sant Nicolás (Edifici Concejo)
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Alberg de Larrasoaña
Disponible sense connexió
2010
C/ Sant Nicolás (Edifici Concejo)
Larrasoaña (Navarra)
Propietat de l'alberg: Concejo de Larrasoaña
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concejo de Larrasoaña
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Argiloa Pispat
Observacions: Serveixen desdejunis (3 euros).
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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