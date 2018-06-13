Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Cale Compañía (moi preto da catedral)
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Albergue de Jesús e María
Dispoñible sen conexión
6460
Cale Compañía (moi preto da catedral)
Pamplona (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Pamplona
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado por ASPACE
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de ASPACE
Observacións: É atendido por persoas con discapacidade. Dan credenciais a 2 euros. O edificio consta de 3 plantas. Na planta baixa hai unha sala de exposicións. Entre o 1 de setembro e o 30 de abril tamén dá acollida a turistas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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