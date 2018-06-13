Albergue de Jesús y María

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pamplona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por ASPACE

Persona encargada de atender el albergue: Personal de ASPACE

Observaciones: Es atendido por personas con discapacidad. Dan credenciales a 2 euros. El edificio consta de 3 plantas. En la planta baja hay una sala de exposiciones. Entre el 1 de septiembre y el 30 de abril también da acogida a turistas.