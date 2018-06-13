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Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue de Jesús y María

Disponible sin conexión
762
156
05 albergue de jesus y maria

Calle Compañía (muy cerca de la catedral)
Pamplona (Navarra)

948 22 26 44, 648 008 932

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pamplona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por ASPACE

Persona encargada de atender el albergue: Personal de ASPACE

Observaciones: Es atendido por personas con discapacidad. Dan credenciales a 2 euros. El edificio consta de 3 plantas. En la planta baja hay una sala de exposiciones. Entre el 1 de septiembre y el 30 de abril también da acogida a turistas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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