Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Calle Compañía (muy cerca de la catedral)
Albergue de Jesús y María
Disponible sin conexión
762156
Calle Compañía (muy cerca de la catedral)
Pamplona (Navarra)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pamplona
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por ASPACE
Persona encargada de atender el albergue: Personal de ASPACE
Observaciones: Es atendido por personas con discapacidad. Dan credenciales a 2 euros. El edificio consta de 3 plantas. En la planta baja hay una sala de exposiciones. Entre el 1 de septiembre y el 30 de abril también da acogida a turistas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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