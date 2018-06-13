Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Calli Companyia (molt prop de la catedral)
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Alberg de Jesús i María
Disponible sense connexió
6490
Calli Companyia (molt prop de la catedral)
Pamplona (Navarra)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pamplona
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat per ASPACE
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal d'ASPACE
Observacions: És atès per persones amb discapacitat. Donen credencials a 2 euros. L'edifici consta de 3 plantes. En la planta baixa hi ha una sala d'exposicions. Entre l'1 de setembre i el 30 d'abril també dona acolliment a turistes.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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