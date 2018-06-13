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Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Alberg de Jesús i María

Disponible sense connexió
649
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05 albergue de jesus y maria

Calli Companyia (molt prop de la catedral)
Pamplona (Navarra)

948 22 26 44, 648 008 932

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pamplona

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat per ASPACE

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal d'ASPACE

Observacions: És atès per persones amb discapacitat. Donen credencials a 2 euros. L'edifici consta de 3 plantes. En la planta baixa hi ha una sala d'exposicions. Entre l'1 de setembre i el 30 d'abril també dona acolliment a turistes.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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