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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Jesusen eta Mariaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
646
0
05 albergue de jesus y maria

Compañía kalea (katedraletik oso gertu)
Iruña (Nafarroa)

948 22 26 44, 648 008 932

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: ASPACEk kudeatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: ASPACEko langileak

Oharrak: Ezgaitasuna duten pertsonek zaintzen dute. 2 euroko egiaztagiriak ematen dituzte. Eraikinak 3 solairu ditu. Beheko solairuan erakusketa-areto bat dago. Irailaren 1etik apirilaren 30era turistak ere hartzen dira.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Jesusen eta Mariaren aterpetxea

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