Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Compañía kalea (katedraletik oso gertu)
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Jesusen eta Mariaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
6460
Compañía kalea (katedraletik oso gertu)
Iruña (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: ASPACEk kudeatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: ASPACEko langileak
Oharrak: Ezgaitasuna duten pertsonek zaintzen dute. 2 euroko egiaztagiriak ematen dituzte. Eraikinak 3 solairu ditu. Beheko solairuan erakusketa-areto bat dago. Irailaren 1etik apirilaren 30era turistak ere hartzen dira.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak