Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Rúa Sol, 2
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Albergue Municipal Itero del Castillo
Dispoñible sen conexión
1160
Rúa Sol, 2
Itero del Castillo (Burgos)
Propiedade do albergue: Concello de Itero del Castillo
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Dimitrinka Staneva Dimitrova
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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