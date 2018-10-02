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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue Municipal Itero del Castillo

Dispoñible sen conexión
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Albergue de itero del castillo

Rúa Sol, 2
Itero del Castillo (Burgos)

642 213 560 (Toni), 697 335 012 (Dimi)

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello de Itero del Castillo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Dimitrinka Staneva Dimitrova

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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