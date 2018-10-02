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Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

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Alberg municipal Itero del Castell

Disponible sense connexió
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Albergue de itero del castillo

Carrer Sol, 2
Itero del Castell (Burgos)

642 213 560 (Toni), 697 335 012 (Dimi)

[email protected]

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Itero del Castell

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Dimitrinka Staneva Dimitrova

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí Etapa 14

Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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