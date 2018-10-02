Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
Carrer Sol, 2
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg municipal Itero del Castell
Disponible sense connexió
1160
Carrer Sol, 2
Itero del Castell (Burgos)
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Itero del Castell
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Dimitrinka Staneva Dimitrova
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots