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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue Municipal Itero del Castillo

Disponible sin conexión
120
32
Albergue de itero del castillo

Calle Sol, 2
Itero del Castillo (Burgos)

642 213 560 (Toni), 697 335 012 (Dimi)

[email protected]

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Itero del Castillo

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Dimitrinka Staneva Dimitrova

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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