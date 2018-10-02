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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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Itero del Castillo udal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de itero del castillo

Sol kalea, 2
Itero del Castillo (Burgos)

642 213 560 (Toni), 697 335 012 (Dimi)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Itero del Castilloko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Dimitrinka Staneva Dimitrova

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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