Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa
Sol kalea, 2
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Itero del Castillo udal aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1160
Sol kalea, 2
Itero del Castillo (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Itero del Castilloko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Dimitrinka Staneva Dimitrova
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 14
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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