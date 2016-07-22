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Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela

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Albergue de Hospital dá Condesa

Dispoñible sen conexión
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Albergue hospital da condesa

Hospital dá Condesa
Hospital dá Condesa (Lugo)

Carece de teléfono de información ao peregrino

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Restaurado en 2010.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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