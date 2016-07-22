Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
Hospital dá Condesa
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Albergue de Hospital dá Condesa
Dispoñible sen conexión
700
Hospital dá Condesa
Hospital dá Condesa (Lugo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Restaurado en 2010.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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