Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela
Hospital da Condesa
Albergue de Hospital da Condesa
Disponible sin conexión
8161
Hospital da Condesa
Hospital da Condesa (Lugo)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Restaurado en 2010.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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