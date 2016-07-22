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Bide Frantsesa O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa

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Kondesako Ospitaleko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
70
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Albergue hospital da condesa

Kondesako Ospitalea
Kondesako Ospitalea (Lugo)

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: 2010ean berritua.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa Etapa 25

O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa

km 21,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Kondesako Ospitaleko aterpetxea

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