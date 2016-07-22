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Camí Francès Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

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Alberg d'Hospital dóna Comtessa

Disponible sense connexió
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Albergue hospital da condesa

Hospital dóna Comtessa
Hospital dóna Comtessa (Lugo)

Manca de telèfon d'informació al pelegrí

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Restaurat en 2010.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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