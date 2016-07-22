Camí Francès Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
Hospital dóna Comtessa
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Alberg d'Hospital dóna Comtessa
Disponible sense connexió
700
Hospital dóna Comtessa
Hospital dóna Comtessa (Lugo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Restaurat en 2010.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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