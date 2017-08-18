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Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas

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Albergue de Hornillos del Camino

Dispoñible sen conexión
594
0
05 albergue de hornillos

Praza da Igrexa
Hornillos del Camino (Burgos)

689 784 681

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Hornillos del Camino

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Hornillos del Camino

Persoa encargada de atender o albergue: Balbino

Observacións: Sabas desechables a disposición do peregrino.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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