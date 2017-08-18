Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas
Praza da Igrexa
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Albergue de Hornillos del Camino
Dispoñible sen conexión
5940
Praza da Igrexa
Hornillos del Camino (Burgos)
Propiedade do albergue: Concello de Hornillos del Camino
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Hornillos del Camino
Persoa encargada de atender o albergue: Balbino
Observacións: Sabas desechables a disposición do peregrino.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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